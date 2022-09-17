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Российского подростка и его приятеля задержали за избиение знакомого до смерти

Под Иркутском двое приятелей забили знакомого до смерти и закопали его тело в огороде

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Иркутской области 17-летнего подростка и его 22-летнего приятеля задержали за избиение до смерти 26-летнего россиянина. Об этом в субботу, 17 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 10 сентября молодые люди распивали спиртное в одном из домов в поселке Забитуй. Спустя время к ним присоединился общий знакомый, с которым у парней возникла ссора. Соучастники забили его до смерти, а потом закопали его тело в огороде.

Позже родственники погибшего заявили в полицию о его исчезновении. Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след подозреваемых, ими оказались двое местных жителей. Отмечается, что один из них находился в розыске за кражу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

16 сентября сообщалось, что россиянин с другом забил отчима ломом до смерти и получил срок.

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Елизавета Новикова
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