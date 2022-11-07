Мать сбитого российским депутатом ребенка описала состояние сына

Мать сбитого депутатом в Татарске ребенка описала его состояние фразой «ходить нельзя»

Шестилетний мальчик, которого в городе Татарске Новосибирской области сбил на машине районный депутат Сергей Мамонтов, все время находится в лежачем положении. О состоянии ребенка в беседе с «Лентой.ру» рассказала его мать Светлана.

«Мы в палате вдвоем. Назначили дополнительные процедуры, массаж. Ребенок в состоянии лежа постоянно, ходить нельзя, только до туалета», — поделилась она.

Ранее детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что мальчика в состоянии средней степени тяжести перевели из реанимации в обычную палату.

Об аварии в Татарске Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает. По информации «Московского комсомольца», в результате ДТП у ребенка выявили пролом черепа, перелом седалищной кости, а также внутренние повреждения.

Выяснилось, что за рулем авто был местный депутат Сергей Мамонтов. Суд арестовал его на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец сообщила, что Мамонтова исключат из депутатского объединения.

