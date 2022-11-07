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09:34, 7 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин зарезал соседа из ревности и поджег его дом с матерью внутри

Под Иркутском мужчина зарезал соседа из ревности и поджег его дом с пожилой матерью внутри

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Иркутской области суд рассмотрит дело 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого и его матери. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным ведомства, 12 января пьяный фигурант зашел к соседу и поссорился с ним из чувства ревности к жене. Мужчина достал нож и зарезал им оппонента, нанеся ранения в голову, шею, грудь и живот. Россиянин знал, что внутри дома осталась пожилая мать погибшего. Тогда он решил избавиться от свидетеля, облил жилище бензином и поджег. Пенсионерка скончалась от отравления угарным газом.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а, в, е, к» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

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Екатерина Власова
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