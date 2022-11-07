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23:02, 7 ноября 2022Мир

США заявили о поддержании диалога с Россией

В Госдепе заявили, что США поддерживают диалог с Россией на двусторонние темы

Фото: Pixabay

США поддерживают диалог с Россией на двусторонние темы, однако избегают обсуждений контуров украинского регулирования. Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса, передает РИА Новости.

«Есть достаточно возможностей для передачи посланий двустороннего значения России, и я подчеркиваю здесь слово "двустороннего"», — отметил он.

Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон придерживается принципа «ничто об Украине без Украины». «Мы обсуждаем вопросы, которые имеют большое значение для наших двусторонних отношений», — добавил Прайс.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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