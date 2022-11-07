Бывшего замначальника российского СИЗО осудили на пять лет за получение взяток

В Тюмени бывшего замначальника СИЗО №1 осудили на пять лет за взятки на 145 тысяч рублей

В Тюмени 43-летнего Дмитрия Логунова, бывшего замначальника СИЗО №1, осудили на пять лет за получение взяток на 145 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Также ему запретили работать в правоохранительных органах в течение двух с половиной лет. Россиянин полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, Логинов неоднократно получал взятки от осужденного за помощь в получении запрещенных в изоляторе продуктов.

3 октября сообщалось, что под Смоленском экс-инспектора СИЗО осудили на 2,5 года за получение взяток от осужденного.