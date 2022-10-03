Бывшего инспектора СИЗО осудили на 2,5 года за получение взяток от осужденного

Под Смоленском экс-инспектора СИЗО осудили на 2,5 года за получение взяток от осужденного

В Смоленской области бывшего сотрудника ФСИН осудили на 2,5 года за получение четырех взяток от осужденного. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также ему запретили занимать должности на госслужбе.

По данным ведомства, с марта по август 2021 года бывший младший инспектор СИЗО получал от арестанта деньги за передачу запрещенных предметов. Всего фигурант «заработал» около 90 тысяч рублей.

22 сентября сообщалось, что в Астрахани экс-начальник ИК-2 и двое сотрудников ФСИН получили от двух до трех лет за кражу металла.