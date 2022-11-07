В Twitter вернут часть уволенных сотрудников

Bloomberg: компания Twitter пытается вернуть уволенных по ошибке сотрудников

Компания Twitter, купленная в октябре американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке», — пишет издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.

При этом увольнение некоторых сотрудников компании объясняют тем, что кадровое решение было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, став владельцем Twitter, Маск решил пересмотреть его кадровую политику и запланировал уволить около половины всех сотрудников. Под сокращение могут попасть около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работников, а оставшимся запретят удаленную работу. Агентство утверждает, что данные меры направлены на сокращение расходов.

