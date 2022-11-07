В Twitter добавили уточнение к посту Байдена о стоимости бензина

Hill: пользователи Twitter добавили уточнение к посту Байдена о стоимости бензина в США

Пользователи Twitter добавили уточнение к посту президента США Джо Байдена с данными о стоимости бензина, которая оказалась на 20 процентов ниже цифр Американской автомобильной ассоциации (ААА). Об этом пишет Hill.

По данным издания, пользователи использовали функцию, которая позволяет читателям добавлять «контекст, который, по их мнению, люди могут захотеть узнать».

«Байден имеет в виду "самую распространенную цену на бензин", а не среднюю цену в 3,8 доллара на 6 ноября 2022 года», — говорится в уточнению к заявлению американского президента. В пояснении также отмечается, что «политики склонны ссылаться на тот показатель, который ниже».

Издание подчеркивает, что предоставленный контекст не стал исправлением поста Байдена, поскольку тот сам написал, что речь идет о «самой распространенной цене». Уточнение от пользователей указало на заметную разницу между наиболее распространенной и средней ценами за бензин.

Ранее Джо Байден в своем Twitter-аккаунте сообщил. что цена топлива на заправках в настоящее время составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра). Однако, по данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена на заправках находится на уровне 3,8 доллара за галлон, что оказалось на 19 процентов выше цифры, указанной президентом.