Андрей Воробьев рассказал о выплатах семьями мобилизованных Подмосковья

Губернатор Андрей Воробьев: Мобилизованным из Подмосковья направили почти все выплаты

Почти все семьи мобилизованных жителей Подмосковья получили положенные выплаты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

«Большое количество обращений было по выплатам. Хочу наш цифровой, социальный блок поблагодарить — все выплаты практически завершены», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства области и главами округов.

Он отметил, что если какая-то семья выплаты не получила, с ней будут работать в ручном режиме. «На этой неделе процедуру мы закончим», — заявил Воробьев.

Выплата в 200 тысяч рублей — это региональная мера поддержки, и она приходит проактивно. Минсоцразвития Подмосковья перечисляет деньги после поступления сведений из военкомата или Минобороны России. Денежные средства защищены от списаний и не облагаются налогом.

Ранее губернатор отмечал, что была проблема со сверкой данных, поэтому еще осталось небольшое количество тех, кому не дошла выплата. Но каждая семья ее получит, по этому поводу переживать не стоит.