Стали известны подробности гибели бывшего главреда «Газеты.Ru»

Бывший главред «Газеты.Ru» Светлана Бабаева погибла от попадания отрикошетившей пули

Руководитель подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе и бывший главный редактор интернет-издания «Газета.Ru» Светлана Бабаева погибла от попадания в голову отрикошетившей пули. Подробности смерти журналистки стали известны РИА Новости.

«Руководитель подразделения "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне от отрикошетившей шальной пули, выпущенной другим человеком, рассказал ее муж на церемонии прощания», — говорится в сообщении.

По данным агентства, отрикошетившая пуля попала Бабаевой в голову, когда журналистка находилась в положении лежа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.

28 октября сообщалось, что Бабаева погибла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

Бабаева родилась в 1972 году в Москве. После окончания юридического факультета МГУ. Работала в газетах «Московские новости» и «Известия», а также в агентстве РИА Новости. С 2013-го по 2016 год Бабаева была главным редактором «Газеты.Ru». С декабря 2016 года была советником «России сегодня», а с августа 2019 года возглавила региональное подразделение медиагруппы в Симферополе.