Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:59, 8 ноября 2022Интернет и СМИ

Стали известны подробности гибели бывшего главреда «Газеты.Ru»

Бывший главред «Газеты.Ru» Светлана Бабаева погибла от попадания отрикошетившей пули

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Руководитель подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе и бывший главный редактор интернет-издания «Газета.Ru» Светлана Бабаева погибла от попадания в голову отрикошетившей пули. Подробности смерти журналистки стали известны РИА Новости.

«Руководитель подразделения "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне от отрикошетившей шальной пули, выпущенной другим человеком, рассказал ее муж на церемонии прощания», — говорится в сообщении.

По данным агентства, отрикошетившая пуля попала Бабаевой в голову, когда журналистка находилась в положении лежа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.

28 октября сообщалось, что Бабаева погибла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

Бабаева родилась в 1972 году в Москве. После окончания юридического факультета МГУ. Работала в газетах «Московские новости» и «Известия», а также в агентстве РИА Новости. С 2013-го по 2016 год Бабаева была главным редактором «Газеты.Ru». С декабря 2016 года была советником «России сегодня», а с августа 2019 года возглавила региональное подразделение медиагруппы в Симферополе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Зеленский заговорил о мире с Россией
В Москве проститутка из Нигерии попыталась укусить за половой орган полицейского
Си Цзиньпин призвал повысить боеготовность армии Китая на случай войны
Президент Индонезии допустил виртуальное присутствие Путина на G20
Доказано существование жизни на Земле 3,5 миллиарда лет назад
22-летний россиянин умер во время пластической операции
Умер озвучивший шляпу в «Гарри Поттере» актер Лесли Филлипс
Премьер Эстонии оценила шансы возглавить НАТО
Британцы начали строить первую безвредную для планеты тюрьму
В Турции оценили усилия Швеции и Финляндии для вступления в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.