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08:24, 8 ноября 2022Экономика

Оценены затраты на содержание заблокированных за рубежом суперъяхт россиян

Bloomberg: содержание яхт россиян обходятся США и Италии $50 млн в год

Фото: Peter Seyfferth / Globallookpress.com

На содержание заблокированных суперъяхт, владельцами которых за рубежом считают российских миллиардеров, США и Италии потребуется по крайней мере 50 миллионов долларов в год. Такие подсчеты сделало агентство Bloomberg, исходя из затрат на обслуживание судна в 3 процента от его стоимости.

По оценкам юристов, в действительности затраты могут быть в разы больше и составлять от 10 до 15 процентов стоимости самой яхты. Уточняется, что агентство госимущества Италии заплатит за содержание заблокированных яхт порядка 40 миллионов долларов. Затраты американской стороны оценили в 10 миллионов долларов в год.

В конце октября Reuters писало, что Франция и Испания дали разрешения российским миллиардерам, попавшим под санкции, оплачивать содержание «замороженных» суперъяхт. В Испании под ограничения попали шесть судов и большая часть собственников сейчас сама несет расходы по обслуживанию яхт, платит команде и за страховку. Во Франции заморожено пять яхт. В норме страны, вводящие санкции, запрещают попавшим под ограничения лицам любые финансовые трансакции в своих юрисдикциях, однако правительства обеих европейских стран платежи разрешили.

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Платон Щукин
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