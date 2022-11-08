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17:49, 8 ноября 2022Ценности

Стилист Зендеи появился на публике в женском платье

Художник по костюмам Лоу Роуч посетил CFDA Fashion Awards в белом платье в горох

Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images

Американский художник по костюмам Лоу Роуч появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание фотографов. Снимки появились на сайте портала Hollywood Reporter.

Стилист Зендеи посетил церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Нью-Йорке. Гостя мероприятия запечатлели в белом платье длины макси в черный горох, которое оформлено длинным шлейфом и украшено аппликацией в виде цветка розового цвета. В качестве аксессуара мужчина выбрал кольцо с зеленым камнем.

Известно, что Роуч стал «Стилистом года» по версии Совета модных дизайнеров Америки. Помимо Зендеи, мужчина работал с такими знаменитостями, как Селин Дион, Ариана Гранде, Мэрайя Кэри, а также Аня Тейлор-Джой, Приянка Чопра, Том Холланд, Хантер Шафер, и другими именитыми личностями. В то же время звания «Икона моды» удостоился музыкант Ленни Кравитц.

В июне модный редактор Марта Сундак заявила, что традиционно женская одежда стала модной у мужчин. По словам эксперта, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года.

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Майя Пономаренко
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