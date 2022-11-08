В ЛНР заявили об усталости Запада из-за нежелания Киева договариваться

Посол ЛНР Мирошник считает, что Запад устал из-за нежелания Киева договариваться

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник считает, что западные страны «порядком подустали» из-за нежелания Киева договариваться. Своими рассуждениями на эту тему он поделился в Telegram.

По словам Мирошника, президент Украины Владимир Зеленский, «получив окрик с Запада, сегодня резко снова переобулся в воздухе», заговорив о переговорах с Москвой.

«Западной общественности хочется верить, что этот тумблер в виде "мирных переговоров", которым можно выключить войну, существует. А если его [тумблер] и поломали, то это сделал не их ставленник — Зеленский, а "злой [президент России Владимир] Путин"», — заявил глава представительства ЛНР в Москве, напомнив, что Россия выступает за разрешение конфликта путем переговоров.

Мирошник также указал, что условия Москвы, предусматривающие «демилитаризацию и денацификация Украины, и вытекающий из этого "демонтаж проамериканского марионеточного режима Зеленского"» являются обоснованными.

Во вторник, 8 ноября, Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией. «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — сказал украинский лидер, назвав эти требования абсолютно понятными.