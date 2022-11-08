Рогов заявил, что Украина открыла проезд через КПП «Васильевка» в Запорожской области

Украина открыла проезд через КПП «Васильевка» на подконтрольную России часть Запорожской области. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинская сторона возобновила проезд через КПП "Васильевка". Люди могут попасть небольшими группами. Ожидание для получения разрешения на проезд достигает месяца», — заявил он, отметив, что неясно, по каким критериям разрешен проезд.

Рогов также указал, что с российской стороны пункт всегда работал и никаких ограничений на выезд населения не было. КПП закрывается только в целях безопасности.

3 октября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти Украины в одностороннем порядке закрыли въезд в освобожденную часть региона через контрольно-пропускной пункт в городе Васильевка. По его словам, Киев намеренно создает препятствия для людей, которые стремятся покинуть опасные территории.

В сентябре сообщалось об атаке украинских беспилотников по КПП «Васильевка». В тот момент там находились не менее 50 мирных жителей.