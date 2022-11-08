Стало известно о многократном росте интереса россиян к дикому туризму

WWF и «Яндекс»: россияне стали интересоваться Шантарскими островами в 5,5 раза чаще

За последние пять лет интерес россиян к природному туризму на «диких» территориях страны многократно вырос. Об этом стало известно из исследования «Яндекса» (проведено по просьбе Всемирного фонда дикой природы WWF), результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики «Яндекса» посчитали изменение доли летних туристических запросов (с уточнениями «тур»‎, «поход»‎, «экскурсия»‎ и прочим) по самым популярным заповедным направлениям страны с 2017 по 2022 год. Выяснилось, что россияне стали интересоваться Байкалом в 2,5 раза чаще, Алтаем и Командорскими островами — в три раза, плато Путорана — в четыре раза.

Лидером по числу поисковых запросов стали Шантарские острова — туристы стали искать информацию о путешествиях в 5,5 раза чаще. По словам директора Всемирного фонда дикой природы Дмитрия Горшкова, внутренний туризм действительно развивается сейчас очень активно, однако всплеск интереса может представлять угрозу для диких животных и растений.

«Когда дело касается диких территорий, обилие “гостей” может стать угрозой для экосистем, но при ответственном подходе эту угрозу можно снизить или свести к нулю. Экотуризм как вид ответственного туризма поможет не только сохранить природу, но и позволит индустрии путешествий развиваться», — предложил альтернативу глава WWF.

В фонде добавили, что идея трансформации от простого туризма к экологическому была раскрыта совместно с маркетинговым агентством DPG. Также WWF выпустил анимированный видеоролик с участием блогера Anny Magic, в котором рассказывается, как туристам не навредить природе.