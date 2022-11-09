В Москве объяснили перебои с поставками антибиотиков на основе амоксициллина

В Москве объяснили перебои с поставками препаратов на основе амоксициллина в аптеки

В Москве объяснили перебои с поставками медикаментов на основе амоксициллина в аптеки.

В тексте заметки новостного агентства РИА Новости, опубликованной 8 ноября, сказано, что московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина — в том, что в некоторых пунктах на данный момент нет возможности приобрести препарат «Амоксиклав», убедился корреспондент агентства. Некий сотрудник аптеки сообщил, что сложности с поставками испытывают и другие пункты, так как на складах в Москве медикамента «вообще нет».

При этом в публикации сказано, что в Минпромторге России подтвердили сбои с обеспечением аптечной сети данным препаратом, однако заявили, что в ближайшее время они прекратятся. Также отмечается, что антибиотик все еще можно приобрести онлайн: в пресс-службе одного из аптечных маркетплейсов рассказали, что дефицита препаратов на основе амоксициллина и клавулановой кислоты не наблюдается.

В тот же день Депздрав Москвы отреагировал на появившиеся в сети данные и выступил с их официальным опровержением. «Согласно данным информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, имеется достаточный запас [препаратов на основе амоксициллина] — более 370 тысяч упаковок как в организациях оптовой торговли, так и аптечных, и медицинских организациях города Москвы», — указали агентству в пресс-службе.

Кроме того, в Росздравнадзоре ТАСС заверили, что контролируют ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп препаратов, в том числе на основе амоксициллина. Согласно данным ведомства, в 2022 году в гражданский оборот введено более 16,7 миллиона упаковок таких препаратов, из них 13 миллионов отечественного производства. В настоящее время в гражданском обороте имеется более 14,8 миллиона упаковок.

Данные о том, что в Москве наблюдается дефицит препарата «Амоксиклав», получили широкое распространение в СМИ. В частности, подобные заметки появились на сайтах изданий «Коммерсантъ», RT, «Известия», Regnum, «Российская газета», РБК, «Ведомости» и других. Однако не меньшее число новостных порталов опубликовали опровержение распространяемых сведений — в их числе оказались «АиФ.ру», «Говорит Москва», Life.