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05:59, 9 ноября 2022Россия

Российские спецслужбы пресекли теракт в Запорожской области

Сотрудники российских спецслужб пресекли теракт на трансформаторной подстанции в Бердянске

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Сотрудники российских спецслужб предотвратили террористический акт в городе Бердянск Запорожской области. Об этом сообщают «Известия».

Националисты планировали уничтожить трансформаторную подстанцию, обеспечивающую электроэнергией большую часть города, включая больницы. Диверсанты сообщили, что получили задание из управления разведки Украины. За его успешное выполнение они должны были получить по 1000 долларов.

Оперативники долго наблюдали за деятельностью обоих националистов и произвели арест уже на финальной стадии подготовки. Несостоявшиеся подрывники начали общаться с украинскими специалистами в соцсетях за несколько месяцев до предполагаемой даты теракта. В их задачу входило разместить взрывное устройство у забора подстанции и привести его в действие.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области член террористической ячейки СБУ во время адресной проверки российскими силовиками совершил самоподрыв и погиб на месте. Данные о местонахождении украинского диверсанта были получены от других членов диверсионной группы.

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Екатерина Подвигина
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