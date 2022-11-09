«Норникель» начал тестировать беспилотники для работ в условиях Крайнего Севера

«Норникель» решил применять беспилотники для работ в условиях Крайнего Севера

Компания «Норникель» начала тестирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сейчас компания проверяет, насколько рационально использование БПЛА для тех или иных объектов, оценивает качество получаемых данных и скорость их предоставления, а также удобство платформы для сотрудников.

Как объяснил директор департамента инновационного развития Игорь Кустарин, для «Норникеля» важна система контроля, которая будет эффективно действовать на огромных пространствах предприятия, и очевидным решением стало использование БПЛА.

С их помощью можно упростить людям работу в области инспекции активов — особенно в случаях протяженных, крупноплощадных или труднодоступных объектов. Еще как любой крупной компании «Норникелю» приходится много строить и производственных площадок, и разнообразной инфраструктуры. Причем строить в зоне вечной мерзлоты на Крайнем Севере не менее сложно, чем добывать ресурсы, поэтому и тут нужен эффективный контроль за ходом работ Игорь Кустарин директор департамента инновационного развития «Норникеля»

При этом «Норникелю» важно именно программное обеспечение, которое сможет оперативно обрабатывать и анализировать полученные данные. Как объяснил руководитель направления развития бизнеса в области строительных технологий компании Дмитрий Изотов, преимущество инновационной технологии заключается в том. что данные, собранные БПЛА, передаются на сервер заказчика, где обрабатываются программой с использованием передовых алгоритмов машинного обучения.

Таким образом процесс обнаружения дефектов и аномалий промышленной инфраструктуры существенно упрощается и частично автоматизируется. «Норникель» как заказчик также получит 3D-модель местности, которую можно сравнивать во времени, сравнивать с проектной документацией, и осуществлять контроль прогресса работ нулевого цикла.

Использование подобных технологий также позволяет вести мониторинг быстрее, точнее и дешевле. Кроме того, повысится уровень промышленной безопасности объектов и снизятся затраты предприятия на ремонтные работы за счет своевременного обнаружения критических аномалий.

Инвестиции «Норникеля» в инновационные способы мониторинга уже начали приносить отдачу — несколько технологий для мониторинга строительно-монтажных работ с помощью дронов тестируют в полевых условиях. БПЛА пролетают над объектом, снимают его и на базе собранных данных с привязкой к координатам выстраивается 3D-модель местности. Возможность сравнения показателей от разных дат съемки позволяет оценивать физические объемы работ на площадке.

Фото: «Норникель»

«В это время на объекте производится, в основном, две операции — выемка и насыпь. И тут обычно возникают споры с подрядчиками: столько ли они выкопали и засыпали, сколько указано в отчетных документах. Миллиметровой точности картинки здесь не требуется, нужно просто быстро снимать текущую информацию», — объясняет главный менеджер департамента инновационного развития «Норникеля» Денис Шурка.

Помимо контроля за строительными работами, БПЛА планируется использовать для мониторинга дымовых труб, линий электропередач и трубопроводов. Как объяснил заместитель главного инженера Талнахской обогатительной фабрики Дмитрий Чикильдин, это позволит оценивать температуру, проводить измерения площади и объемов уложения твердой фазы хвостов (отходов добычи и обогащения полезных ископаемых), контролировать процесс рихтовки, выравнивания, переподъема дамб и прочих гидротехнических сооружений.

Чикильдин пояснил, что технология позволит повысить промышленную и экологическую безопасность на гидротехнических сооружениях, а также быстрее реагировать на потенциально опасные ситуации и более тщательно планировать ремонтные и строительные работы.