ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что смертность от COVID-19 с февраля снизилась почти на 90%

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что смертность от COVID-19 в мире с февраля снизилась почти на 90 процентов. Об этом пишет ТАСС.

«На прошлой неделе ВОЗ была проинформирована о чуть более чем 9,4 тысячи смертей от COVID-19, что почти на 90 процентов меньше, чем в феврале этого года, когда число смертей за неделю превышало 75 тысяч», — отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также призвал все правительства, общины и людей оставаться бдительными. По его словам, продолжающееся распространение новых вариантов коронавирусной инфекции по-прежнему вызывает беспокойство. Он добавил, что в связи с этим организация продолжает призывать каждого к полной вакцинации.

В сентябре Гебрейесус пожаловался на угрозы в свете пандемии нового варианта COVID-19. Чиновник отметил, что ему поступают сообщения с угрозами для жизни. «Угрозы направляют мне прямо посредством СМС. Не знаю, откуда они получили мой номер», — заявил он.