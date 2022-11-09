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10:01, 9 ноября 2022Бывший СССР

Дезертир из «Азова» рассказал об убийстве раненого военного России

Дезертир из «Азова» рассказал об убийстве раненого российского военного в Мариуполе

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Боец из полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), который дезертировал, рассказал об убийстве раненого российского военнослужащего во время столкновений в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Изначально огонь открыл Позняков (военный, находящийся в Мариуполе в составе территориальной обороны, — прим. «Ленты.ру») по двум военнослужащим, предположительно, российским. После того как, по его мнению, они были ликвидированы, он отошел и начал перезаряжать магазин. (...) Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия», — сказал боец. По его словам, после этого он открыл огонь по военному и убил его.

Ранее пленный азовец Михаил Швец заявил, что президент Украины Владимир Зеленский публично лгал, говоря о стойкости боевиков полка во время обороны Мариуполя. Как он утверждает, военным «Азова» отдали приказ стоять до конца и не оставили другого выбора.

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Кристина Есикова
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