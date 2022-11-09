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17:04, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Гоблин высказался о вернувшейся в Россию Собчак

Блогер Пучков предположил, что Собчак могла уехать из России «на всякий случай»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, высказался о возвращении в Россию телеведущей Ксении Собчак, которая ранее покидала страну на фоне возбуждения уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Комментарии блогера прозвучали в эфире подкаста «Война и мир» на радио KP.RU.

Пучков указал, что Собчак, вероятно, «имела право» вернуться в Россию. Он напомнил, что поначалу появилась информация о статусе подозреваемой у журналистки, однако затем стало известно, что у нее статус свидетеля. «Если ее не собираются здесь привлечь к уголовной ответственности, то непонятно, чего она должна бояться? Как уехала, так и приехала», — рассудил Гоблин.

Он также предположил, что Собчак могла временно покинуть страну «на всякий случай». Вместе с тем он счел, что в возвращении телеведущей нет ничего необычного.

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О том, что журналистка прибыла в Россию, стало известно в понедельник, 7 ноября. Очевидцы сообщили, что заметили ее пересекающей границу в Псковской области. Сообщение о возвращении Собчак также подтвердил один из ее знакомых.

Об отъезде журналистки сообщалось в конце октября. По данным некоторых СМИ, она покинула Россию еще 24 октября, по другой информации — в ночь на 26 октября.

Кирилл Суханов, а также экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В связи с этим в доме у Суханова, а также у Собчак прошли обыски. В тот же день RT рассказало, что журналистка проходит подозреваемой по делу. Однако позднее стало известно, что у Собчак статус свидетеля.

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Олег Давыдов
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