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15:14, 9 ноября 2022Мир

В Греции полиция применила газ на многотысячном митинге

В центре Афин прошел многотысячный митинг, полиция применила газ и светошумовые гранаты

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В центре столицы Греции, Афинах, прошел многотысячный митинг в рамках общенациональной забастовки. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на площади Синтагма перед парламентом анархисты бросались камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ на это сотрудники полиции применили газ и светошумовые гранаты.

Также известно, что протест был организован профсоюзами и левыми политическими партиями.

Ранее стало известно, что в Риме прошел многотысячный митинг. В ходе шествия протестующие потребовали прекратить огонь на Украине, а также перестать поставлять оружие Киеву.

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Анастасия Заикина
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