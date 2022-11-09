В Греции полиция применила газ на многотысячном митинге
В центре Афин прошел многотысячный митинг, полиция применила газ и светошумовые гранаты
В центре столицы Греции, Афинах, прошел многотысячный митинг в рамках общенациональной забастовки. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что на площади Синтагма перед парламентом анархисты бросались камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ на это сотрудники полиции применили газ и светошумовые гранаты.
Также известно, что протест был организован профсоюзами и левыми политическими партиями.
Ранее стало известно, что в Риме прошел многотысячный митинг. В ходе шествия протестующие потребовали прекратить огонь на Украине, а также перестать поставлять оружие Киеву.