В Греции полиция применила газ на многотысячном митинге

В центре Афин прошел многотысячный митинг, полиция применила газ и светошумовые гранаты

В центре столицы Греции, Афинах, прошел многотысячный митинг в рамках общенациональной забастовки. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на площади Синтагма перед парламентом анархисты бросались камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ на это сотрудники полиции применили газ и светошумовые гранаты.

Также известно, что протест был организован профсоюзами и левыми политическими партиями.

Ранее стало известно, что в Риме прошел многотысячный митинг. В ходе шествия протестующие потребовали прекратить огонь на Украине, а также перестать поставлять оружие Киеву.