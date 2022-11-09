Россиянина задержали за убийство пожилой супружеской пары кувалдой из-за денег

В Приморье мужчину задержали за убийство 74-летней россиянки и ее 84-летнего мужа кувалдой

В Приморье задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 74-летней россиянки и ее 84-летнего мужа. Об этом в среду, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с июля по сентябрь он работал у пожилой супружеской пары в качестве разнорабочего. Ранним утром 7 ноября мужчина проник в квартиру пенсионеров, расположенную в доме на Ливадийской улице в городе Находка. Он знал о том, что у них есть деньги, и решил расправиться с ними, взяв с собой кувалду и поводок.

В тот же день тела убитых с повреждениями в области головы обнаружил их зять. Он вызвал правоохранителей. Полицейские установили, что пожилую пару забили до смерти: их ударили по голове тяжелым предметом.

Благодаря совместным усилиям сотрудников СКР и МВД преступление было оперативно раскрыто. Выяснилось, что бывший работник решился на преступление из-за того, что у него были долги перед компанией, которая выдала ему займ. Чтобы скрыть следы преступления, россиянин спрятал кувалду на чердаке своего дома.

«В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — добавили в региональном управлении СКР.

Решается вопрос об аресте фигуранта.