Мадонна станцевала в белье на камеру и смутила фанатов

Певица Мадонна станцевала в белье и колготках в сетку на камеру и смутила поклонников

Американская певица Мадонна станцевала в откровенном наряде перед камерой и смутила поклонников. Ролик опубликован на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 17 миллионов лайков.

63-летняя поп-исполнительница поделилась видео, на котором она выполняет танцевальные движения в кружевном нижнем белье черного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с завышенной линией талии. Образ знаменитости дополнили колготки в сетку и множество колье на шее. При этом ее волосы были заплетены в косы, а на лицо ей нанесли нюдовый макияж.

Зрители не оценили внешний вид и поведение Мадонны на размещенных кадрах, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Что с ней стало?», «Мадонна уже не та», «Раньше она была воплощением сильной женщины, а стала посмешищем», «Какой ужас», «Я просто в шоке», «Делает она, а стыдно мне», — высказывались фанаты.

В октябре исполнительница также подверглась критике в сети за публикацию фотографий в черном кружевном бюстгальтере и корсете с ремнями в сочетании с колготками в сетку. «Мадонна, пожалуйста, остановись», «Тебе пора одеться», — высказывались подписчики в комментариях.