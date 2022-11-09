Россиянина осудили на восемь лет за попытку убить начальника на станции

В Амурской области осудили на 8 лет монтера за попытку зарезать начальника из-за замечания

В Амурской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 35-летнего монтера за попытку зарезать мужчину. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство и будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, фигурант работает монтером путей. 1 марта он выпивал и проводил время в табельном помещении станции Ульручьи. Начальник заметил пьяного работника и сделал ему замечание. Тот дождался, когда руководитель повернется к нему спиной, достал складной нож и ударил им оппонента несколько раз. Пострадавший сопротивлялся и выбил орудие из рук нападавшего.

Отмечается, что фигурант был ранее судим за угон автомобиля и умышленное повреждение имущества. Он признал вину и раскаялся.