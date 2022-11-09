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18:57, 9 ноября 2022Россия

Власти приграничного региона сообщили об очередном обстреле ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гуево

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом в среду, 9 ноября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт.

По словам представителя областных властей, на территорию села упало не менее шести снарядов. В результате очередной атаки ВСУ на регион пострадавших нет.

«Повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стекла, разрушен сарай и забор. На месте находятся специалисты для оценки нанесенного ущерба», — описал последствия обстрела Старовойт.

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Никита Абрамов
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