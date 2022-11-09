Власти приграничного региона сообщили об очередном обстреле ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гуево

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом в среду, 9 ноября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт.

По словам представителя областных властей, на территорию села упало не менее шести снарядов. В результате очередной атаки ВСУ на регион пострадавших нет.

«Повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стекла, разрушен сарай и забор. На месте находятся специалисты для оценки нанесенного ущерба», — описал последствия обстрела Старовойт.

Ранее ВСУ атаковали Кореневский и Суджанский районы Курской области. Из-за повреждения объектов энергоснабжения часть домов в области осталась без света.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).