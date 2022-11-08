Граничащий с Украиной российский регион обстреляли второй раз за день

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ двух приграничных регионов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два района Курской области — Кореневский и Суджанский. О втором обстреле за день сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Но если в кореневском селе Успеновка зафиксирован только один прилет, в Суджанском районе не менее 6 прилетов пришлось на село Гуево, еще 22 прилёта на Плехово», — написал Старовойт.

В результате обстрела никто не пострадал, сообщил губернатор и добавил, что в Плехово повреждена кровля ангара. Из-за повреждения объектов энергоснабжения часть домов в области осталась без света. Старовойт отчитался, что специалисты приступили к устранению повреждений.