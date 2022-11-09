Кириенко сообщил, что Песков посетил Луганск, где провел программу обучения для СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посетил Луганск, где провел программу обучения для СМИ и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

«Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — подчеркнул Кириенко.

Ранее сообщалось, что бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил ДНР, куда помог доставить обмундирование для военнослужащих.

Кроме того, он опубликовал видео, на котором запечатлено, что он посещает часть и пожимает руки военнослужащим.