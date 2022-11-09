В Rambler&Co выявили отношение россиян к смене работы

Исследование Rambler&Co: 73 процента россиян не меняли работу за последние два года

Сколько рабочих мест россияне меняют за всю жизнь, как ищут новую работу и каким образом готовятся к собеседованиям? Ответы респондентов на эти и другие вопросы узнали аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросив более 260 тысяч интернет-пользователей.

Более двух третьих россиян (73 процента) за последние два года остались на прежних местах, в то время как 27 процентов сменили работу по разным причинам. Большинство переходили к другим работодателям из-за более высокой зарплаты (37 процентов), увольнений и не очень хороших отношений в компании (36 процентов), смены обстановки или переезда (13 процентов), интересных обязанностей (8 процентов), высокой должности (4 процента). Те, кто ушел в другую сферу в связи с получением нового образования, оказались в меньшинстве (2 процента).

Почти половина (47 процентов) респондентов искали новую работу через знакомства и связи, немногим меньше (41 процент) – через ресурсы с вакансиями. «В холодную» рассылали свои резюме 9 процентов, а с помощью социальных сетей с компаниями контактировали лишь 3 процента соискателей.

Те, кто не менял работу за последние два года, основной причиной (46 процентов) назвали неподходящее время. 22 процента устраивает заработная плата, пятая часть довольна коллективом, 12 процентов видят возможности для карьерного роста в рамках своей компании.

Исследование также выявило, что треть (33 процента) респондентов за всю свою жизнь сменили 3-4 рабочих места. 23 процента искали работу 5-6 раз, 18 процентов трудились в 1-2 компаниях, 16 процентов – в более чем 7 местах, а каждый десятый затруднился с подсчетами, так как их было много.

Участники опроса поделились своим опытом подготовки к собеседованию. 71 процент заявили, что готовятся к ним самостоятельно и зачастую чувствуют себя уверенно. Интересный факт, что у 23 процента никогда за всю профессиональную карьеру не было собеседований – они либо устраивались на работу без них, либо работают в одном месте всю жизнь. 6 процентов заявили, что им, как правило, требуется помощь в подготовке к личным интервью с будущим работодателем: 3 процента из них читают статьи об этом в интернете, 2 процента обращаются за советами к друзьям или знакомым из HR (специалистам отдела кадров), 1 процент всегда репетируют перед зеркалом.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 30 октября по 7 ноября, охват составил почти 260 тысяч интернет-пользователей со всей России, среди которых 71 процент мужчин и 29 процентов женщин.

