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13:00, 9 ноября 2022Россия

В России высказались о переменах в политике США после выборов

Депутат Чепа допустил возобновление диалога США с Россией после выборов в конгресс

Фото: Cheney Orr / Reuters

После окончания выборов в Конгресс США диалог с Россией, скорее всего, начнется, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат перечислил изменения, которые могут начаться после американских выборов.

Любые политические изменения ведут за собой либо улучшение отношений, либо ухудшение отношений в какой-то мере. Но ждать каких-то прорывных шагов все же не надо

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Несомненно, эти выборы в США повлияют на происходящие в мире события. Я думаю, что республиканцы будут инициировать финансовые проверки расходов, которые совершали и совершают сегодня под руководством [президент США Джо] Байдена для того, чтобы включаться в свою предвыборную кампанию 2024 года», — считает Чепа.

Депутат также уверен, что после выборов начнет работу комиссия по контролю за поставляемым на Украину оружием.

Это повлияет на дальнейшие его поставки, значит, на эскалацию напряженности, а значит, на ведение переговорного процесса

Алексей Чепадепутат Госдумы

Еще одной важной переменой, которая, по мнению Чепы, может произойти по итогам выборов, станет изменение отношений США и Китая. «Что тоже повлияет на общую политическую архитектуру», — добавил он.

При этом депутат отметил, что и внутри Соединенных Штатов могут начаться политические изменения, которые повлияют на мировые события.

«Следует ждать определенных разбирательств. Потому что, судя по информации американских СМИ, нарушений на выборах достаточное количество. Если эти вопросы будут подниматься, то могут быть серьезные скандалы, которые будут отвлекать американцев от ряда международных тем», — заключил он.

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8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

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Алена Шевченко
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