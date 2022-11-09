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10:45, 9 ноября 2022Путешествия

Россиянам продлили срок пребывания в арабской стране до 90 дней

Саудовская Аравия увеличила срок пребывания в стране по однократной визе до трех месяцев
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Фото: Suhaib Salem / Reuters

Саудовская Аравия продлила срок пребывания по однократной визе до трех месяцев. Об этом сообщает Saudi Press Agency.

Для всех иностранных путешественников, в том числе и россиян, обладающих однократными визами, скорректированы правила пребывания в арабской стране. Согласно решению кабинета министров, допустимый срок пребывания в Саудовской Аравии увеличивается с 30 до 90 дней.

Однократные визы выдаются для посещения королевства с любыми целями. Помимо прочего, в ходе заседания правительства были изменены правила для транзитных виз. Их срок действия также продляется до трех месяцев, обладатели такого типа виз смогут оставаться на территории страны 96 часов без необходимости уплаты каких-либо дополнительных сборов.

Ранее в мае стало известно, что первый роскошный курорт Саудовской Аравии Red Sea на Красном море появится в 2023 году — площадь нового объекта составит 28 тысяч квадратных километров.

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Дарья Рыбак
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