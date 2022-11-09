SANA: сирийские военные не пропустили американскую колонну на блокпосту в Эль-Хасеке

Сирийские военные не пропустили американскую колонну на блокпосту в провинции Эль-Хасеке. Об этом сообщает агентство SANA.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в деревне Кубур аль-Гараджна. Военные Сирийской арабской армии (САА) задержали восемь американских военных автомобилей, а затем заставили их покинуть район Телль-Тамр.

В августе в ходе ракетных обстрелов двух баз — Green Village и Conoco — на северо-востоке Сирии пострадали трое американских военных. По данным CENTCOM, по меньшей мере к одной из этих атак причастны «поддерживаемые Ираном боевики».