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12:21, 9 ноября 2022Россия

Володин назвал причины поражения сторонников Байдена на выборах в США

Володин назвал внутренний раскол причиной поражения сторонников Байдена на выборах в США

Фото: Leah Millis / Unsplash

Сторонники президента США Джо Байдена терпят поражение на выборах в Конгресс. Причины краха назвал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram.

По словам парламентария, среди экономических проблем следует выделить показатели инфляции, побившие рекорды за последние 40 лет, санкционную политику Вашингтона, которая спровоцировала энергетический кризис в мире. Кроме того, неконтролируемый рост цен, а также достигший запредельных 31,2 триллиона долларов госдолг США.

Володин добавил, что причиной поражения также является внутренний раскол. «Многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному принципу, по политическим предпочтениям», — подчеркнул спикер Госдумы.

Помимо этого, двухпартийная система усугубила ситуацию, заявил парламентарий. «Недоверия к власти добавили досрочное и голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов», — заключил председатель нижней палаты парламента.

8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

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Сергей Истомин
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