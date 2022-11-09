Российского врача отдали под суд за смерть пациента во время обследования

В Саратове врач предстанет перед судом за смерть пациента во время обследования желудка

В Саратове перед судом предстанет врач-эндоскопист частной медицинской клиники, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности пациенту во время его обследования. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Волошина.

По версии следствия, 24 января 2021 года пациент находился на фиброгастродуоденоскопии — диагностике верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Во время осмотра врач проткнул стенку пищевода мужчине, в результате чего он скончался через несколько дней, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По факту гибели пациента было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

24 октября сообщалось, что в Краснодаре на два года осудили пластического хирурга за смерть пациентки после пластики живота.