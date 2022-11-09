Описано влияние холодов на ход спецоперации на Украине
Суровые погодные условия зимнего периода могут замедлить темп боевых действий обеих сторон на Украине. Влияние холодов на ход спецоперации описывает газета The Guardian.
Издание полагает, что темп наступлений и контрнаступлений замедлится из-за осадков. Например, вполне вероятно, что проливные дожди размоют грунтовые дороги и сделают их непроходимыми даже для танков. Таким образом, маршруты боевых машин станет легче отслеживать и предсказывать, чем могут воспользоваться артиллерия и беспилотники противоборствующей стороны.
Зимой, как пишет британское издание, появятся дополнительные сложности из-за снега и льда. Помимо этого, отсутствие листвы затруднит маскировку военной техники, однако повышенная облачность создаст дополнительные проблемы для воздушной разведки. Также немаловажно, что в таких условиях замедлится скорость доставки боеприпасов.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила , что Вашингтон выделит Киеву 25 миллионов долларов для подготовки к зимнему периоду. Эти деньги, как сказала американский дипломат, должны быть направлены на поддержку жилищного фонда, водоснабжения и санитарию.