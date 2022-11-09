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13:10, 9 ноября 2022Мир

Описано влияние холодов на ход спецоперации на Украине

The Guardian: темп боевых действий на Украине может замедлиться с приходом зимы

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Суровые погодные условия зимнего периода могут замедлить темп боевых действий обеих сторон на Украине. Влияние холодов на ход спецоперации описывает газета The Guardian.

Издание полагает, что темп наступлений и контрнаступлений замедлится из-за осадков. Например, вполне вероятно, что проливные дожди размоют грунтовые дороги и сделают их непроходимыми даже для танков. Таким образом, маршруты боевых машин станет легче отслеживать и предсказывать, чем могут воспользоваться артиллерия и беспилотники противоборствующей стороны.

Зимой, как пишет британское издание, появятся дополнительные сложности из-за снега и льда. Помимо этого, отсутствие листвы затруднит маскировку военной техники, однако повышенная облачность создаст дополнительные проблемы для воздушной разведки. Также немаловажно, что в таких условиях замедлится скорость доставки боеприпасов.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила , что Вашингтон выделит Киеву 25 миллионов долларов для подготовки к зимнему периоду. Эти деньги, как сказала американский дипломат, должны быть направлены на поддержку жилищного фонда, водоснабжения и санитарию.

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Варвара Кошечкина
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