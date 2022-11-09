СберМегаМаркет, СберМаркет и СБЕР ЕАПТЕКА предложат скидки в Зеленый день

СберМегаМаркет, СберМаркет и СБЕР ЕАПТЕКА предложат клиентам скидки в Зеленый день

В Зеленый день, который Сбер проводит к своему Дню рождения, СберМегаМаркет, СберМаркет и СБЕР ЕАПТЕКА предложат клиентам скидки до 70 процентов и повышенные бонусы от СберСпасибо.

С 10 по 13 ноября на маркетплейсе СберМегаМаркет, где продается более 10 миллионов товаров, пройдет грандиозная распродажа со скидками до 70 процентов и супер-ценами на огромное количество товаров, начиная с продуктов питания и заканчивая бытовой техникой. Также покупатели получат повышенные бонусы и возможность приобрести товары стоимостью от 3000 рублей в рассрочку. Приятный бонус – бесплатная доставка по всей России.

В СберМаркете, который доставляет продукты из супермаркетов, с 10 по 13 ноября включительно бонусный кешбэк еще выше — дополнительные 20 процентов от суммы заказа (но не более 2000 бонусов). Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить подписку СберПрайм или СберПрайм+ и авторизоваться с помощью Сбер ID. Выгодные предложения есть и для новых клиентов: 11 и 12 ноября при первом заказе на сумму от 3000 рублей на карту вернется 1000 бонусов. Еще по 200 бонусов — за каждый повторный заказ от 3000 рублей, который клиент сделает в эти два дня. Накопленные бонусы можно обменять на скидку до 99 процентов от суммы заказа на следующие покупки. Наконец, в мобильном приложении и на сайте СберМаркета уже появилась отдельная категория «Зеленый день». В ней собраны овощи и фрукты, бакалея, товары для дома и многие другие товары со скидкой до 30 процентов.

СБЕР ЕАПТЕКА вернет бонусами СберСпасибо 10 процентов стоимости заказа, который можно сделать на сайте или в мобильном приложении компании и оплатить картами Сбербанка. Предложение будет активно 11 и 12 ноября для клиентов с подключенной программой лояльности СберСпасибо. Приобрести можно лекарства и медицинские товары.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зеленый день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зеленый день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учетной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

Все предложения Зеленого дня — на сайте акции.

