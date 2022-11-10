На Молодежном форуме в Бердянске предотвращен крупный теракт

РИА Новости: крупный теракт предотвращен на Молодежном форуме в Бердянске

На Молодежном форуме в Бердянске был предотвращен крупный теракт, есть подозреваемые. Об этом сообщает РИА Новости.

Причастные к подготовке взрывов дали показания. Один из них украинский террорист Олег Завгородний рассказал российским силовикам, что он с сообщниками собрали бомбы с поражающими элементами. Подозреваемые намеревались привести их в действие на мероприятии с участием молодежи и администрации города.

При задержании диверсанты оказали сопротивление. Взрывотехники исследовали изъятые у них самодельные взрывные устройства и сообщили, что они были замаскированы в пластиковые бидоны, имели направленное действие и управлялись дистанционно.

Молодежный форум в Бердянске проходил с 6 по 9 ноября. Во время его проведения были усилены меры безопасности, благодаря чему был предотвращен теракт, отметил председатель комитета безопасности Запорожской области Алексей Савин.