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12:32, 10 ноября 2022Силовые структуры

На Молодежном форуме в Бердянске предотвращен крупный теракт

РИА Новости: крупный теракт предотвращен на Молодежном форуме в Бердянске

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

На Молодежном форуме в Бердянске был предотвращен крупный теракт, есть подозреваемые. Об этом сообщает РИА Новости.

Причастные к подготовке взрывов дали показания. Один из них украинский террорист Олег Завгородний рассказал российским силовикам, что он с сообщниками собрали бомбы с поражающими элементами. Подозреваемые намеревались привести их в действие на мероприятии с участием молодежи и администрации города.

При задержании диверсанты оказали сопротивление. Взрывотехники исследовали изъятые у них самодельные взрывные устройства и сообщили, что они были замаскированы в пластиковые бидоны, имели направленное действие и управлялись дистанционно.

Молодежный форум в Бердянске проходил с 6 по 9 ноября. Во время его проведения были усилены меры безопасности, благодаря чему был предотвращен теракт, отметил председатель комитета безопасности Запорожской области Алексей Савин.

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Любовь Ширижик
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