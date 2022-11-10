Врач-кардиолог назвал признаки инсульта и инфаркта у человека

Кардиолог Ефрмекин: быстрая помощь при инфаркте или инсульте поможет избежать инвалидности

Врач-кардиолог Группы компаний ОМС Иван Ефремкин рассказал о признаках инсульта и инфаркта. По словам специалиста, предупредить появление этих нарушений заранее нельзя. Однако, зная о симптомах инсульта и инфаркта, можно быстрее среагировать, а значит получить своевременную помощь медиков и не получить необратимые последствия. Об этом врач рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Признаков, по которым можно понять заранее, что у вас случится инфаркт или инсульт нет, иначе у нас не было бы такого количества смертей и такого большого процента инвалидизаций от этих состояний», — указал Ефремкин.

Понять, что у человека начался инфаркт или инсульт можно только в тот момент, когда он уже происходит, подчеркнул медик. Однако, если вовремя определить симптомы, можно рассчитывать на своевременную медицинскую помощь.

Это очень важно. Если вам быстро будет оказана медицинская помощь, есть большой шанс полностью восстановиться. Если вы подозреваете, что у вас начался инфаркт или инсульт, то надо немедленно вызывать скорую помощь Иван Ефремкин врач-кардиолог

Среди основных признаком инфаркта медик выделил сильную сдавливающую боль за грудиной, которая может отдавать в левое плечо, под лопатку и даже в челюсть. Также человек может ощущать ощущение тяжести в области грудной клетки, слабость, головокружение. Пир этом боль не будет проходить в состоянии покоя, отметил врач. При инфаркте у человека также заметны учащенное сердцебиение, холодный, липкий пот, одышка, нарушение речи и спутанность сознания.

«Иногда может быть сильная тошнота, рвота и боль в верхней части живота. Многие пациенты говорят о том, что во время инфаркта испытывали сильное чувство страха смерти. Также у пациентов с сахарным диабетом болевого синдрома может не быть», — добавил кардиолог.

К признакам инсульта врач отнес паралич одной половины тела или одной из конечностей на этой стороне, потерю речи или ее нарушение, частичную или полную потерю зрения, двоение в глазах и нарушение походки. Также при этом нарушении у человека возникает острое головокружение, которое не проходит в положении сидя или лежа.

«Достаточно часто, когда у человека начинается инсульт, он может не понимать, что с ним происходит, особенно если раньше с таким не сталкивался и не знает о симптомах. Простой тест, который позволит определить инсульт — попросить человека улыбнуться или поднять обе руки одновременно. Он не сможет этого сделать, потому что одна сторона тела будет парализована», — сообщил Ефремкин.

Ранее стало известно, что некоторые люди могут не заметить, что перенесли инфаркт, так как привыкли долго терпеть боль или боятся обратиться к врачу. Такое поведение смертельно опасно, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник НМИЦ Кардиологии им. Академика Е. И. Чазова Ольга Апарина.