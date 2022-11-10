Сбер объявил о запуске SberPay NFC

Сбер сообщил о запуске SberPay NFC на смартфонах Android в ноябре

Сбербанк запускает SberPay NFC на смартфонах Android в ноябре. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев в ходе форума Finopolis.

Отмечается, что в сервисе будут доступны карты «Мир». Если у клиента имеется устройство на базе Android, он сможет оплачивать покупки, приложив телефон к терминалу. На аппаратах компании Apple можно будет пользоваться QR-кодом.

«Мы рады вернуть клиентам сервисы, к которым они привыкли», — отметил представитель кредитной организации.

По его словам, когда пользователям были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay, у SberPay насчитывалось около двух миллионов юзеров — однако теперь эта цифра увеличится. В настоящее время около 700 тысяч терминалов Сбера поддерживают данную технологию, до конца года предполагается увеличить этот показатель до миллиона.

17 октября сообщалось, что оплата через SberPay QR теперь доступна на экранах эквайринговых терминалов Сбербанка, установленных на кассах в торговых точках. К банкам, имеющим возможность оплаты через сервис SberPay по QR, присоединился и Альфа-Банк, клиенты которого могут теперь оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение этого банка.