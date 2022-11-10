У внучки генерала и ветерана войны украли сумку за 7 миллионов рублей

У внучки ветерана войны Татьяны Беляевой украли сумку Hermès за 7 миллионов рублей

У внучки генерала, освобождавшего Харьков и Белгород в годы Великой Отечественной войны, Татьяны Беляевой украли сумку люксового бренда Hermès за 7 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

50-летняя женщина решила отремонтировать изделие из крокодиловой кожи в ателье, которое располагается на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. В свою очередь, сотрудники мастерской заявили, что они начнут работу над сумкой с понедельника. Однако после выходных выяснилось, что аксессуар исчез из ателье. Судя по камерам наблюдения, к пропаже причастен один из сотрудников, которого зовут Олег. Сейчас мужчина не выходит на связь и, предположительно, находится в Тбилиси, Грузия.

Утверждается, что отец Беляевой Рафаэль Багдасарян — известный кларнетист и народный артист России. Ее дед, Иван Наумович Шевченко, был генералом-майором и участвовал в освобождении Украины от нацистской оккупации.

В июле в центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей. По словам 55-летней женщины, в украденном пакете находились перстень из белого золота, оформленный бриллиантом, и серьги из того же драгоценного металла. Как отмечается, общая стоимость украшений была равна миллиону рублей.