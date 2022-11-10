Педофила осудили на 17 лет за развращение девяти российских школьниц

В Коми педофила-рецидивиста осудили на 17 лет за развращение девяти девочек-подростков

В Республике Коми 25-летнего жителя Ухты осудили на 17 лет за сексуальные преступления в отношении девяти девочек-подростков. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Светлана Коровченко.

Его признали виновным в изнасиловании, незаконном обороте порнографических материалов, развратных действиях в отношении детей и половое сношение с несовершеннолетними.

По данным следствия, педофил-рецидивист переписывался с подростками на сексуальные темы в одной из соцсетей и отправлял им порнографические картинки и видео. Также он просил девочек скинуть ему снимки, на которых те были без одежды. С тремя школьницами у него была интимная близость по обоюдному согласию, а одну из жертв он изнасиловал.

За это преступление его и задержали. Во время обыска у него в телефоне нашли переписки, по которым силовики установили личности остальных потерпевших. Все написали на него заявление.

Отмечается, что ранее россиянин уже был судим за аналогичные преступления. В 2017 году ему назначили обязательные работы за развратные действия в отношении детей, а в 2018 году он получил год условно за половое сношение с девочкой, не достигшей 16 лет.