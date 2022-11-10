Сообщение о палаточном лагере беженцев в Клину не подтвердилось

Информация о палаточном лагере белгородских беженцев в Клину не подтвердилась

Сообщение о том, что беженцы из Белгородской области были вынуждены в течение месяца жить в палаточном лагере в подмосковном Клину, оказалось недостоверным.

В четверг, 10 ноября, Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» разместил публикацию, в которой сообщалось, что более тысячи жителей Белгородской области покинули регион из-за «невыносимых условий» и перебрались в Московскую область. Отмечалось, что беженцы разбили палаточный лагерь в Клинском городском округе и находились там около месяца.

В сообщении также утверждалось, что местные власти в итоге расселили белгородцев в муниципальные здания села Петровское. При этом в подмосковном правительстве якобы решили скрыть факт того, что беженцы прибыли именно из Белгородской области, а не из недавно вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик или Херсонской и Запорожской областей.

Авторы публикации ссылались на собственный источник. При этом конкретных данных о нем не приводилось.

В конце октября порядка 500 жителей Белгородской области действительно выехали из региона и направились в Подмосковье, их лично провожал губернатор Вячеслав Гладков, сообщал портал «Бел.RU». Первые переселенцы прибыли в Московскую область 29 октября, их разместили в местных санаториях и детских лагерях.

Первый замсекретаря подмосковного отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын в беседе с «Радио 1» опроверг информацию о том, что прибывшие из Белгородской области беженцы вынуждены жить в палаточном лагере в Клину. По его словам, всего в городской округ прибыли 68 белгородцев, которых разместили на базе детского лагеря «Горизонт». В настоящий момент, уточнил политик, в центре размещения находятся 63 человека — пятеро из прибывших приняли решение вернуться в Белгородскую область.

Перепелицын также пояснил, что каждой семье предоставлен отдельный номер. Также прибывшим обеспечивается 5-разовое питание, помощь медиков и психологов.

Публикация практически не получила распространения в российских СМИ и соцсетях. При этом ряд изданий опубликовал материалы с опровержением информации о секретном лагере белгородских беженцев в Подмосковье.