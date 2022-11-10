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15:11, 10 ноября 2022Экономика

У США и мира начались серьезные проблемы из-за реки

Bloomberg: ущерб от исторически низкого уровня воды в Миссисипи составит 20 млрд долларов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Из-за рекордно низкого уровня воды в реке Миссисипи, по которой США доставляют на мировые рынки критически важные продукты питания, древесину, уголь и сталь, баржи садятся на мель, замедляя американский экспорт. Об этом пишет Bloomberg.

Пересыхание Миссисипи вынуждает фермеров искать альтернативы, причем все более дорогие. Например, перевозить соевые бобы по железной дороге на побережье Мексиканского залива или отправлять товары через отдаленные порты Западного побережья. Это неизбежно усилит давление на мировые цены на продовольствие, отмечает издание. В первую неделю ноября доставка одной тонны соевых бобов на барже из Сент-Луиса стоила 80,12 доллара, что почти на 400 процентов больше, чем годом ранее.

Серьезные проблемы начинаются и с перевозкой угля. В 2020 году по реке было перевезено 71,7 миллиона тонн этого топлива. Сейчас уголь нужен Европе, но его доставка затруднена. Поставки удобрений на север по реке также был заблокированы. В целом экономический ущерб от исторически низкого уровня воды в реке может составить 20 миллиардов долларов. Ежегодно по Миссисипи и впадающим в нее рекам перевозится более триллиона фунтов грузов.

Ранее корреспондент NBC Морган Чески назвал ситуацию с Миссисипи совершенно прискорбным зрелищем. Он рассказал, что некогда части русла реки сейчас стали ее берегами.

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Платон Щукин
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