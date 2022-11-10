Оценены перспективы параллельного импорта в России

ФТС: объем параллельного импорта в 2022 году может превысить 15 миллиардов долларов

Объем параллельного импорта по итогам 2022 года в Россию может превысить 15 миллиардов долларов. Так перспективу оценил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, его слова приводит «Интерфакс».

По его данным, сейчас объем ввезенных по параллельному импорту товаров оценивается в 12,6 миллиарда долларов. «Осторожный прогноз до конца года — это более 15 миллиардов долларов и более 2 миллионов тонн», — уточнил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что объем параллельного импорта в Россию после его легализации растет ежемесячно на 12 процентов: он достиг в стоимостном выражении 12,6 миллиарда долларов. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что в страну по параллельному импорту завезли более 1,3 миллиона товаров на 9,3 миллиарда долларов, что помогло поддержать спрос на рынке бытовой химии и техники.

В конце июня правительство России представило закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт подразумевает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя — например, при посредничестве третьих компаний. Программа продлена на весь 2023 год.