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12:49, 10 ноября 2022Экономика

Набиуллина раскрыла данные по оттоку денег из банков

Глава Центробанка Набиуллина заявила о сокращении оттока наличных из банков в октябре

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Отток наличных денег из банков в октябре составил 100 миллиардов рублей, в сентябре — около полутриллиона рублей. Такие данные раскрыла глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. Ее выступление цитирует ТАСС.

«В сентябре, если не ошибаюсь, [отток наличных составил] 500 миллиардов, в октябре — около 100 миллиардов рублей. По первым данным ноября мы видим, что операции с наличными стали возвращаться в сезонную норму», — пояснила Набиуллина.

Она также сообщила, что отток наличных в сентябре-октябре был меньше, чем в феврале-марте — после начала военных действий на Украине.

Ранее руководитель регулятора замечала, что перемены в финансовом поведении людей обусловлены повышенной тревожностью в условиях «роста геополитической напряженности». Тогда же она напомнила, что отток средств прекращается и люди возвращают деньги в банки, когда ситуация «становится более понятной» и тревога снижается.

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Платон Щукин
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