Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:04, 10 ноября 2022Мир

В США не увидели признаков компрометации электронных систем голосования

Истерли заявила, что власти США не увидели компрометации электронных систем голосования

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Американские власти не видят признаков «компрометации» электронных систем голосования в ходе выборов в Конгресс. Об этом заявила глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли, сообщает РИА Новости.

Согласно ее заявлению, власти не видели никаких признаков того, чтобы какая-либо система голосования изменила, уничтожила или утратила голоса, «или была каким-либо образом скомпрометирована» в ходе избирательной гонки.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
В Госдуме оценили желание гимнастки-чемпионки сменить спортивное гражданство
В США не увидели признаков компрометации электронных систем голосования
Universal Pictures снимет фильм о жизни рэпера Snoop Dogg
Адвокат Бута назвал условие его возвращения в Россию
Макрон решил подготовить Францию к войне
Зеленский понадеялся на сохранение помощи Украине после выборов в США
В Подмосковье пенсионерке удалили опухоль весом в три килограмма
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
Рогов предупредил о возможной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.