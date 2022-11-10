В США не увидели признаков компрометации электронных систем голосования

Истерли заявила, что власти США не увидели компрометации электронных систем голосования

Американские власти не видят признаков «компрометации» электронных систем голосования в ходе выборов в Конгресс. Об этом заявила глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли, сообщает РИА Новости.

Согласно ее заявлению, власти не видели никаких признаков того, чтобы какая-либо система голосования изменила, уничтожила или утратила голоса, «или была каким-либо образом скомпрометирована» в ходе избирательной гонки.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.