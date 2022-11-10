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05:28, 10 ноября 2022Мир

Байден отверг вмешательство в американские выборы

Байден заявил об отсутствии вмешательства в прошедшие промежуточные выборы в США

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что администрация не зафиксировала вмешательства в ход промежуточных выборов 8 ноября. Трансляция его выступления велась на Youtube-канале The White House.

«Сердце и душа нашей демократии — избиратели, работники избирательных участков, сотрудники избирательных комиссий. Все мы выполнили свою работу, выполнили свой долг, очевидно, что выборы прошли без какого-либо вмешательства», — заверил американский лидер.

Ранее сообщалось, что в палату представителей США переизбрали двух умерших в октябре демократов. Так, бывший конгрессмен от Пенсильвании Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября на 86-ом году жизни, был переизбран с 85 процентами голосов, пишет Fox News. Умершая 25 октября в возрасте 93 лет представитель от штата Теннесси Барбара Купер также «выиграла гонку» в избирательном округе своего штата.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Марина Совина
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