Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:19, 10 ноября 2022Россия

Военком ответил критиковавшим снабжение родственникам российских мобилизованных

Военком Гусаров заявил, что у воюющих под Сватово мобилизованных нет проблем со снабжением

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Военный комиссар Владимирской области Владимир Гусаров отреагировал на заявления родственников российских мобилизованных, выполняющих боевые задачи в районе деревни Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) о якобы имевшей место нехватке экипировки и отсутствии должного обучения. По словам военкома, эти заявления не соответствуют действительности. Слова Гусева приводит РБК.

Военком сообщил, что упомянутые заявления не относятся к военнослужащим, мобилизованным из Владимирской области, так как все части, укомплектованные ими, снабжаются исправно.

«Поставки помощи от Владимирской области идут регулярно, связь с командирами поддерживается. Перед отправкой с мобилизованными гражданами на базе военного учебного центра проводились занятия по восстановлению боевых навыков», — ответил критиковавшим снабжение мобилизованных Гусев.

РБК уточнил, что обращение родственников мобилизованных было распространено через Telegram. В нем россияне обращались к президенту с просьбой принять меры.

Ранее министр обороны Шойгу докладывал президенту России Владимиру Путину, что на начальном этапе мобилизации были проблемы со снабжением призывников, но сейчас они решены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
По делу о госизмене арестовали 21-летнего российского студента
Греция обвинила Турцию в зарабатывании денег на российских туристах
В США рассказали об аварии на построенном в 2019 году корабле Wichita
Юрист посоветовал обладателю самого крупного джекпота в мире залечь на дно
Бельгийский политик предложил разделить Украину вместо России
Российский бизнесмен годами избивал и морил голодом собственного ребенка
США отработали ракетный удар по России из Арктики
Военком ответил критиковавшим снабжение родственникам российских мобилизованных
Порнозвезда Беркова высказалась о своем «проклятье» на фоне смерти бывшего мужа
Застрелившего двоих незнакомцев россиянина приговорили к 25 годам колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.