Военком ответил критиковавшим снабжение родственникам российских мобилизованных

Военком Гусаров заявил, что у воюющих под Сватово мобилизованных нет проблем со снабжением

Военный комиссар Владимирской области Владимир Гусаров отреагировал на заявления родственников российских мобилизованных, выполняющих боевые задачи в районе деревни Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) о якобы имевшей место нехватке экипировки и отсутствии должного обучения. По словам военкома, эти заявления не соответствуют действительности. Слова Гусева приводит РБК.

Военком сообщил, что упомянутые заявления не относятся к военнослужащим, мобилизованным из Владимирской области, так как все части, укомплектованные ими, снабжаются исправно.

«Поставки помощи от Владимирской области идут регулярно, связь с командирами поддерживается. Перед отправкой с мобилизованными гражданами на базе военного учебного центра проводились занятия по восстановлению боевых навыков», — ответил критиковавшим снабжение мобилизованных Гусев.

РБК уточнил, что обращение родственников мобилизованных было распространено через Telegram. В нем россияне обращались к президенту с просьбой принять меры.

Ранее министр обороны Шойгу докладывал президенту России Владимиру Путину, что на начальном этапе мобилизации были проблемы со снабжением призывников, но сейчас они решены.