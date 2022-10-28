Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных

Министр обороны Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что на начальном этапе мобилизации были проблемы со снабжением призывников, но сейчас они решены. Об этом сообщается на сайте Кремля

По словам Шойгу, все прибывшие в военные части резервисты обеспечены довольствием, формой, экипировкой и питанием по нормам военнослужащих-контрактников.

Глава Минобороны также подчеркнул, что в зону спецоперации нужно отправлять только хорошо подготовленных, обученных и оснащенных мобилизованных россиян. Он заверил Путина, что этому уделяется особое внимание.

28 октября Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации в стране. По словам министра обороны, были призваны 300 тысяч резервистов, других мобилизационных заданий не планируется.

Ранее в ходе заседания совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации премьер-министр Михаил Мишустин призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения мобилизованных россиян. По его словам, для этого необходимо подключить мощности легкой промышленности России, в том числе малые предприятия в регионах.