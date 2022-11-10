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08:41, 10 ноября 2022Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево

Украина выпустила по Куйбышевскому району Донецка и Зайцеву три снаряда и шесть мин

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда и шесть мин по Куйбышевскому району Донецка и населенному пункту Зайцево. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ведомство зафиксировало удары снарядами калибром 152 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров.

Марина Совина
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