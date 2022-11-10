ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево
Украина выпустила по Куйбышевскому району Донецка и Зайцеву три снаряда и шесть мин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда и шесть мин по Куйбышевскому району Донецка и населенному пункту Зайцево. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ведомство зафиксировало удары снарядами калибром 152 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров.